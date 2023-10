Campur Koplo Goyang Ribuan Pengunjung Tangsel Noise di Pamulang

jpnn.com, PAMULANG - Tangsel Noise yang bekerja sama dengan Tangsel Life, Creates, iRadio, dan didukung Madu Enak mengadakan acara rutin, tetapi kali ini dengan konsep yang berbeda yaitu tiga hari berturut-turut.

Kegiatan itu digelar pada Jumat, Sabtu, dan Minggu 27, 28 dan 29 Oktober 2023 yang berlokasi di Alun-alun Pamulang, Jl. Pamulang Raya, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

Acara yang dimulai pada pukul 16.00 setiap harinya itu meliputi talkshow, bazar, community space dan penampilan dari banyak performer selama tiga hari berturut-turut.

Pada hari pertama akan dimeriahkan oleh Tahta Band, Hijau Daun, Kembang Tulip, Reezal dan Zevy Manaf.

Lalu pada hari kedua dimeriahkan Pasha Chrisye, Mokondo, Hugo Kasela, The Signals, Alex Farden dan Thito Tangguh. Hari terakhir dimeriahkan HIRA, Good Morning Everyone, Awan Senna, JEJA, The Bandels, dan ditutup oleh Campur Koplo.

“Puji syukur Tangsel Noise special sukses digelar, setelah melewati sebelas titik cafe to cafe sebelumnya, kali ini sukses kami gelar tiga hari berturut-turut,” kata Anesrembes, founder dari Tangsel Noise dalam siaran persnya, Senin (30/10).

“Tadi Campur Koplo main sebagai penutup rangkaian Tangsel Noise special kali ini dan sukses membuat ribuan pengunjung ikut bergoyang dengan alunan koplonya,” sambung dia.

Tangsel Noise memang sudah sukses konsisten menggelar acara dari cafe ke cafe di seputar Tangerang Selatan sebelumnya.