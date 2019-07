Candaan Diego Michiels Sebelum Detik – detik Ijab Kabul Pernikahannya

jpnn.com - Pemain belakang sekaligus kapten tim Borneo FC Diego Michiels, melangsungkan proses ijab kabul pernikahan, Jumat (5/7). Nuansa putih dan kuning keemasan menjadi pilihan mengenang suasana berbahagia, diiringi petikan lagu Ed Sheeran berjudul Perfect.

Baharunsyah, Samarinda

I found a love for me

Darling just dive right in

And follow my lead

Well I found a girl beautiful and sweet

I never knew you were the someone waiting for me

Kemeja dan peci putih menjadi pilihan Diego Michiels sebagai gaun pengantin. Sekitar pukul 16.00 Wita di salah satu rumah makan Jalan Tengkawang, Samarinda, matahari sore tidak begitu terik.

Diego semula nampak tenang duduk bersama penghulu dan kerabat dekatnya. Saat penghulu mulai membimbing pengucapan ijab kabul, raut tegang tidak bisa disembunyikan. Diego gugup.

Tidak lama berselang, mempelai wanita pun tiba mengenakkan jilbab dan gaun putih dibalur arsiran kuning keemasan. Diego pun diminta untuk menjemput sang istri lalu duduk bersama mengucapkan janji suci.

BACA JUGA: Pengumuman Penting dari Hotman Paris kasus Fairuz A Rafiq, tetapi Ditunda

Demi menghilangkan rasa gugup ia bahkan sempat bercanda. “Istriku,” katanya.