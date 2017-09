Cantik dengan Make Up Kombinasi

jpnn.com, SURABAYA - Make Up Artist sekaligus desainer gaun pengantin Dyan Nugra kemarin menjadi bintang dalam ajang Ultima II yang dihelat di Ballroom Sheraton Hotel Surabaya. Penuh kreatifitas, MUA asal Surabaya itu berhasil menciptakan tren rias pengantin yang manglingi. Baik untuk gaya modest (moslem), nusantara, internasional.

Bahkan, dalam satu sesi make up, Dyan tetap menunjukan ciri khasnya yang selalu mengkombinasikan unsur nusantara atau traditional dan internasional lebur jadi satu. ”Supaya wajah pengantin terlihat cantik menawan sekaligus modern,” katanya.

Untuk make up nusantara, Dyan memilih memberikan contoh make up ala pengantin Bali. Kekuatan make up ini terletak pada bagian mata, yang dibentuk tajam. Dyan ingin menepis bahwa selama ini, riasan pengantin tradisional memang terlihat medok dengan pengaplikasikan foundation yang terlalu putih, blush on yang terlalu merah. Dan shading yg terlalu gelap.

Dyan yang terkenal akan make up corectivenya mempunyai keistimewaan bisa membentuk kelopak mata menjadi besar dan ideal tanpa menggunakan isolasi mata. Mampu membuat ilusi wajah pengantin menjadi proporsional. Untuk rias pengantin bali modifikasi Dyan menggunakan warna kuning, hijau, abu-abu, orange, gold, hitam, dan peach. Menggunakan teknik smokey eyes, Dyan menggunakan 8 warna sekaligus dalam 1 kelopak.

”Sedangkan di bagian bibir, bisa menggunakan warna cerah atau nude, dan bisa memakai lip gloss supaya shiny sehingga bibir berkesan penuh. Atau bisa juga pakai warna gelap seperti merah maroon, dark coklat, burgundy jika bentuk bibir lebar, dan harus lipstick matte," jelas perempuan yang dikenal sebagai beautypreneurship itu.

Lalu, untuk pengantin internasional, lebih bersifat soft. Dyan yang pernah menimba ilmu rias wajah di Italia itu memberikan saran, untuk riasan mata agar tidak terlalu tajam. Foundation yang bisa dipakai adalah medium coverage yang senada dengan warna kulit. Penambahan highlighter juga disarankan agar wajah terlihat glowing.

”Ada baiknya, kalau memiliki kulit yang cenderung kering, bisa menggunakan pelembab terlebih dahulu sebelum foundation. Sehingga riasan tampak tidak pecah. Juga yang terlalu berlebihan,” saran Dyan yang identik dengan kampanye Cinta Indonesia itu.

Selain sebagai make up artist, kehadiran Dyan juga sebagai desainer. Total ada 3 gaun yang dia bawa dalam ajang bergengsi itu. Yakni traditional modifikasi gown, bridal moslem gown, dan International bridal gown. Dyan menggunakan bahan-bahan seperti satin, dutches, tule, dan lace. Dipercantik dengan kehadiran taburan swarovski. (JPNN/pda)