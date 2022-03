Heboh Polemik Brand Indonesia di Paris Fashion Week 2022, Begini Komentar Nikita Mirzani

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani turut memberi tanggapan soal polemik brand-brand asal Indonesia yang mengaku tampil di Paris Fashion Week 2022.

Sebab, beberapa brand mengeklaim mendapat kesempatan tampil di sana, padahal bukan acara resmi dari Paris Fashion Week.

"Namanya saja sudah jelas Fashion Week ya, bukan fashion skincare atau body lotion, apalagi makanan, itu sponsor brand lokal pengecualian, ya. Brand non-fashion tidak akan masuk akal bisa masuk Paris Fashion Week," ungkap Nikita Mirzani melalui akun miliknya di Instagram, Selasa (8/3).

Perempuan 35 tahun itu lantas menyertakan jadwal resmi dari Paris Fashion Week 2022.

Dari foto yang diunggah Nikita Mirzani, terlihat nama-nama brand yang bakal memamerkan produk di sana.

Menurutnya, brand-brand yang mengaku tampil di Paris Fashion Week 2022 itu menjadi bagian dari acara yang tidak resmi.

"Karena saking mau show off biar bisa dibilang go international dan dipuja-puja netizen, sampai pada akhirnya pembodohan publik dan pembohongan publik. Kalau pun ada show di Paris, tetapi tidak masuk di jadwal yang sudah terpampang itu, namanya bukan PFW ya, tetapi just show aja di Paris," jelasnya.

Nikita Mirzani mengatakan bahwa komentar yang disampaikannya bukan untuk memperburuk suasana.