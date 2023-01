Cara Asyik Mencegah Penuaan Kulit, Ada 2 Rasa

jpnn.com - JAKARTA - Retinol mungkin terdengar akrab di telinga para pendamba kulit glowing dan sehat. Bahan aktif pada skincare yang mampu mencegah penuaan kulit itu kini tak hanya didapat dari krim wajah semata, tetapi kini bisa diminum.

PT Berkah Semesta Mendunia (PT Besmen) melalui brand Beauty of Angel menghadirkan collagen drink dalam dua varian rasa, yakni stoberi dengan kandungan retinol dan yogurt yang mengandung prebiotik.

"Beauty of Angel mengedepankan produk dengan kualitas tinggi untuk semua jenis kulit sehingga lebih stylish, nyaman, dan membuat pemakainya dapat percaya diri dari luar dan dalam seperti tagline Unlock Your Inner Beauty," kata Wakil CEO Beauty of Angel Muhammad Qori Kurniawan.

"Dalam setiap produknya, Beauty of Angel senantiasa menggunakan bahan-bahan alami ramah lingkungan dan teknologi modern dari Korea," imbuhnya.

Kedua varian Beauty of Angel tadi memiliki fungsi penting bagi tubuh lantaran kandungan retinol dan prebiotik.

Selain membantu mengurangi kerutan, kekusaman kulit, hingga jerawat, kandungan ZINC dalam BoA Collagen Drink Strawberry dengan kandungan retinol, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus dan bakteri.

Prebiotik berfungsi meningkatkan sistem imun, dan baik pula untuk melancarkan pencernaan, dan menjaga kesehatan usus.

Selain itu, kandungan vitamin B di dalamnya mampu mengurangi pembentukan minyak dan mengurangi pembentukan jerawat sehingga baik untuk kesehatan kulit wajah. Sementara itu, kandungan vitamin C dapat meningkatkan kesehatan kulit, imunitas, dan menyerap zat besi.