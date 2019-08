Cara Meninggal Mbah Moen Sangat Asyik dan Bikin Iri

jpnn.com, JAKARTA - Ucapan dukacita membanjiri media sosial Twitter, melepas Maimun Zubair also known as Mbah Moen.

Ulama karismatik kelahiran Rembang berusia 90 tahun itu meninggal di Makkah Arab Saudi saat menunaikan ibadah haji. Tak sedikit umat muslim di dunia mendambakan meninggal saat melaksanakan rukun Islam kelima itu.

Budayawan Agus Hadi Sudjiwo atau lebih dikenal dengan nama Sujiwo Tejo juga ikut berduka. "Mbah Moen, maafkan karena saya sedikit banyak masih bersedih atas wafatmu," twit Sujiwo di Jack Separo Gendeng @sudjiwotedjo.

"Harusnya saya 100 % bangga karena cara wafatmu sangat asyik dan bikin iri," imbuhnya.

Sujiwo pun mengucap selamat jalan dan berharap suatu saat ketemu lagi. "Baiklah Mbah Moen, sugeng tindak. Mugi kepanggih ing dinten mangke," tulis Jack Separo Gendeng. (adk/jpnn)