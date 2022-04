Catat, KM 47 Hanya Berlakukan Contra Flow, Bukan One Way

jpnn.com, JAKARTA - Tol Jakarta-Cikampek KM 47/400 diberlakukan contra flow. Sayangnya, kemacetan masih terjadi khususnya kendaraan yang mengambil arah contra flow.

Pantauan JPNN.com pada Jumat (29/4) pukul 11.15 WIB, contra flow hanya berlaku satu jalur. Sementara, 4 jalur kosong untuk dilewati kendaraan menuju Jakarta.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, karena yang diberlakukan pemerintah bukan one way.

"Ini bukan one way, tetapi contra flow. Padahal itu ada spanduk bilang one way Cirebon-Semarang," seru Eko Priyanto, warga Depok yang mudik ke Gresik.

Kendaraan yang memilih jalur contra flow tidak bergerak karena satu jalur. Untuk kendaraan yang memilih jalur non-contra flow masih bisa bergerak.

Contra flow ini diberlakukan polisi sampai KM 70. Bagi pengendara yang belum mudik, disarankan memilih jalur non contra flow karena kendaraan bisa lebih bebas bergerak.(esy/jpnn)



