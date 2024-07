Cek Jadwal 16 Besar Wimbledon 2024 di Centre Court Malam Ini

jpnn.com - WIMBLEDON – Turnamen tenis Grand Slam ketiga dalam kalender tahun ini, Wimbledon 2024 telah memasuki 16 Besar.

Grand Slam adalah turnamen tenis yang tingkatnya lebih tinggi ketimbang lainnya. Setiap tahun ada empat ajang kategori Grand Slam, yakni (berurutan) Australian Open, Roland Garros atau disebut juga French Open, Wimbledon, dan US Open.

Pada nomor tunggal putra, juara bertahan Wimbledon Carlos Alcaraz (Spanyol) masih bertahan hingga 16 Besar.

Alcaraz yang kini berada di anak tangga ketiga dunia, akan mengayun raket di Centre Court, All England Lawn Tennis and Croquet Club, Wimbledon, Minggu (7/7) malam, mulai pukul 19.30 WIB.

Petenis berusia 21 tahun itu akan meladeni petenis Prancis Ugo Humbert, 26 tahun.

Selain Alcaraz, petenis lain yang juga masuk 16 Besar ialah si ranking satu dunia Jannik Sinner, peringkat kedua dunia Novak Djokovic, dan tunggal putra nomor empat dunia Alexander Zverev.

Ada tiga pertandingan 16 Besar dijadwalkan digelar di Centre Court, Minggu waktu setempat. Cek di bawah ini.

Jadwal 16 Besar Wimbledon 2024 di Centre Court AELTC, Minggu (7/7) mulai 19.30 WIB - selesai

Carlos Alcaraz (Spanyol, ranking 3 dunia) vs Ugo Humbert (Prancis, ranking 16)

Lulu Sun (Selandia Baru, ranking 123) vs Emma Raducanu (Inggris Raya, ranking 135)

Emma Navarro (Amerika Serikat, ranking 17) vs Coco Gauff (Amerika Serikat, ranking 2)