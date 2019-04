Cek Klasemen La Liga Setelah Atletico Madrid Tunda Pesta Barcelona

jpnn.com, MADRID - Atletico Madrid berhasil menunda pesta juara Barcelona di La Liga usai meraih kemenangan tipis 3-2 atas Valencia di Wanda Metropolitano, Kamis (25/4) dini hari WIB.

Tuan rumah unggul cepat di menit ke-9 lewat gol Alvaro Morata. Namun, Valencia menyamakan kedudukan berkat gol Kevin Gameiro di menit ke-36.

Atletico kembali unggul berkat gol Antoine Griezmann di menit ke-47.

3 - @atletienglish's @AntoGriezmann is one of the three players to have scored 15+ goals in LaLiga in each of the last five seasons, alongside Lionel Messi and Luis Suarez. Prince. pic.twitter.com/CGd7wk78dZ — OptaJose (@OptaJose) April 24, 2019