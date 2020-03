Cek Klasemen Liga Inggris Sebelum Derbi Manchester Digelar Malam Nanti

jpnn.com, MANCHESTER - Susunan klasemen Liga Inggris (Premier League) berpotensi berubah setelah Derbi Manchester; United vs City digelar di Old Trafford, Minggu (8/3) mulai pukul 23.30 WIB.

Andai MU menang, tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu bakal menyalip Wolverhampton Wanderers yang kini berada di posisi kelima.

Setan Merah yang baru melakoni 28 laga, hanya berjarak satu poin dengan Wolves yang telah memainkan partai ke-29.

Baca Juga: Manchester United jadi Kontestan Terakhir 8 Besar Piala FA

Peluang MU memetik tiga poin dari tetangganya cukup besar. Harry Maguire dkk sedang menjalani catatan terbaik musim ini dengan menang enam kali dan tiga kali seri dalam sembilan laga terakhir pada semua kompetisi, yang membuat mereka masuk perempat final Piala FA dan 16 Besar Liga Europa.

City juga sedang on fire. Menang di leg pertama 16 Besar Liga Champions, jadi juara Piala Carabao dan lolos ke perempat final Piala FA merupakan modal positif The Citizens jelang bertamu ke Old Trafford. (adk/jpnn)

Hasil dan jadwal pekan ke-29 Premier League

Sabtu (7/3)

Liverpool 2 - 1 AFC Bournemouth

Arsenal 1 - 0 West Ham United

Crystal Palace 1 - 0 Watford

Sheffield United 1 - 0 Norwich City

Southampton 0 - 1 Newcastle United

Wolverhampton Wanderers 0 - 0 Brighton & Hove Albion

Minggu (8/3)

Burnley 1 - 1 Tottenham Hotspur

21.00 WIB Chelsea vs Everton

23.30 Manchester United vs Manchester City

Selasa (10/3)

03.00 WIB Leicester City vs Aston Villa

Klasemen





skysports