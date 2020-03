Manchester United jadi Kontestan Terakhir 8 Besar Piala FA

jpnn.com, DERBY - Striker anyar Manchester United Odion Ighalo menjadi bintang saat MU memastikan tiket perempat final Piala FA.

Ighalo mencetak dua gol dalam kemenangan 3-0 MU atas Derby County di Pride Park, Jumat (6/3) dini hari WIB.

Ighalo mengukir gol pada menit ke-41 dan 70. Satu gol Setan Merah lainnya dicetak Luke Shaw pada menit ke-33.

Kemenangan ini membuat MU lolos ke perempat final dan akan menghadapi Norwich City. (adk/jpnn)

Hasil 16 Besar Piala FA

Chelsea 2-0 Liverpool

Reading 1-2 Sheffield United

West Bromwich Albion 2-3 Newcastle United

Leicester City 1-0 Birmingham City

Sheffield Wednesday 0-1 Manchester City

Tottenham Hotspur 1-1 Norwich City (Norwich lolos setelah menang adu penalti)

8 Besar

Perempat final Piala FA

Sheffield United vs Arsenal

Newcastle vs Manchester City

Norwich vs Derby County/Manchester United

Leicester City vs Chelsea