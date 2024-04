Centivize Makin Agresif dalam EP 'The Things We Left Behind'

jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore asal Jakarta, Centivize melepas mini album atau EP terbaru yang berjudul The Things We Left Behind.

Album tersebut dirilis berkat kerja sama Centivize bersama Trueside Jakarta dan STF Records.

Sebelum kelahiran The Things We Left Behind, Centivize muncul sebagai salah satu band hardcore pekerja keras dari Jakarta.

Baca Juga: No Pressure Memuaskan Penggemar di Jakarta

Grup beranggotakan Matt (vokal), Mala (gitar), Rafa (bas), Afif (gitar), Isas (drum), dan Afik (vokal) itu mampu mencuri perhatian dalam waktu singkat.

Hanya dalam waktu 2 tahun, Centivize meraih atensi berkat debut EP bertajuk Snares of Hatred.

Album tersebut menyita perhatian penggemar musik keras, tidak hanya di Jakarta, tetapi hingga ke pelosok negeri.

Baca Juga: Sunami Tampil Energik dan Liar di Jakarta

Centivize perlahan dikenal dan intens beraksi di berbagai panggung sebagai generasi penerus kancah hardcore Jakarta.

Masih dengan resep dan energi yang sama, Centivize kini merilis EP terbaru The Things We Left Behind.