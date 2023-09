Sunami Tampil Energik dan Liar di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore asal Amerika Serikat, Sunami sukses menggelar konser di Bali United Studio, Jakarta pada Jumat (29/9) malam.

Konser pertama Sunami di Jakarta tersebut berlangsung energik dan sungguh liar.

Sebelum Sunami naik panggung, pertunjukan dibuka oleh 3 band lokal yakni End In Pain, Keep It Real, dan Limbo.

Ketiga band tersebut berhasil memanaskan area konser yang dihadiri lebih dari 600 penonton.

Setelah Limbo mengakhiri aksi panggung, Sunami pun akhirnya menampakkan diri.

Band beranggotakan Josef Alfonso (vokal), Mike Durt Durrett (gitar), Theo Dominguez (bass), Benny Eissmann (drum) itu disambut hangat oleh ratusan penonton.

Sunami membuka konser di Jakarta lewat lagu Gate Crasher, Dirty Work, dan Y.A.B.

Dentuman musik yang agresif khas Sunami langsung direspons dengan liar oleh hardcore kid. Para penggemar mulai melakukan gerakan two step hingga melompat dari panggung ke bawah.