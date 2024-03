CEO BRI Insurance Terpilih Sebagai Indonesia Best 50 CEO 2024  

jpnn.com, JAKARTA - Chief Executive Officer BRI Insurance Budi Legowo terpilih sebagai Indonesia Best 50 CEO 2024 In General Insurance Category 'Employees’ Choice' yang diselenggarakan oleh The Iconomics.

Founder and CEO The Iconomics Bram S Putro mengatakan, penghargaan itu hanya diberikan kerpada satu CEO untuk kategori industri masing-masing.

Penilaian dilakukan melalui survei terhadap ribuan staf/karyawan berbagai industri dan kategori melalui kuesioner online dan tanpa melakukan kuota geografis maupun jenjang jabatan.

"Hasil akhir penilaian didapatkan dari gabungan parameter, yakni Popularity, Competency, Crisis Leadership, dan Personality," ujar Bram S Putro, dalam keterangannya, Jumat (22/3).

Sementara itu, Budi Legowo mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut tak lepas dari kepercayaan masyarakat dan berbagai pihak yang terlibat serta dedikasi karyawan BRI Insurance.

Menurut Budi Legowo, mereka terus berkontribusi lewat kinerja terbaiknya untuk perusahaan khusus dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh nasabah.

"Tentunya penghargaan ini juga menjadikan motivasi bagi saya untuk pemimpin BRI Insurance lebih baik untuk saat ini dan di masa depan," kata Budi Legowo.

Sebagai pemimpin, Budi selalu memastikan perusahaan dapat mengombinasikan keseimbangan antara social culture dan company culture untuk mencetak generasi terbaik dan tetap menjadi perusahaan yang sehat dan berkelanjutan.