Cetak Gol 2 Kolong, Martin Odegaard Tak Mau Ada Selebrasi

jpnn.com, MADRID - Martin Odegaard menunjukkan rasa hormat kepada Real Madrid. Pemain Norwegia berusia 21 tahun itu datang ke Santiago Bernabeu, Jumat (7/2) dini hari WIB menyandang status pemain pinjaman Real Sociedad dari Madrid.

Cuma 22 menit, Odegaard membuat klub pemilik terluka. Golnya membuat Madrid tertinggal 0-1.

Gol istimewa. Sepakan kaki kiri Odegaard melewati dua kolong. Pertama milik Eider Militao dan kolong satu lagi punya kiper Madrid Alphonse Areola.

Setelah gol itu, Odegaard memilih untuk menunjukkan rasa hormat dengan tidak merayakan. Sementara rekan satu timnya membanjiri dia untuk merayakan, Odegaard tidak melakukannya.

