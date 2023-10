Chandra Asri Kumpulkan Lebih dari 2.7 Ton Sampah 

jpnn.com, JAKARTA - Sampah menjadi masalah di dunia, termasuk juga di Indonesia. Hal ini karena selain mengganggu lingkungan, sampah juga menjadi penyebab beberapa masalah kesehatan.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di tahun 2022 melansir hasil input dari 202 kab/kota se-Indonesia, jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21.1 juta ton.

Dari jumlah tersebut, 65.71% (13.9 juta ton) dapat terkelola, sedangkan sisanya 34,29% (7,2 juta ton) belum terkelola dengan baik.

Perlu keterlibatan berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya melalui berbagai kegiatan yang sekaligus memberikan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah dengan baik seperti yang dilakukan oleh perusahaan kimia dan solusi infrastruktur di Indonesia, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri Group).

"Kami edukasi kepada para peserta Jakarta Marathon 2023 dan publik mengenai pentingnya memilah sampah untuk mewujudkan #IndonesiaAsri sebagai bagian terpenting dalam proses ekonomi sirkular," kata Head of Corporate Communication Chandra Asri, Chrysanthi Tarigan dalam keterangannya, Kamis (26/10).

Sebagai Official Partner for Sustainability and Circular Economy Jakarta Marathon 2023, Chandra Asri juga menyediakan 20 tempat sampah terpilah di sepanjang area pameran (race expo).

Kegiatan games edukatif pilah sampah dan pameran hasil olahan sampah plastik di booth Chandra Asri pada 19—22 Oktober, serta penyelenggaraan “Aksi Asri Operasi Semut” yang melibatkan puluhan volunteer di pre-event pada 8 Oktober dan main event pada 22 Oktober.

"Dari seluruh kegiatan yang berlangsung selama 4 hari di race expo dan kegiatan aksi asri operasi semut sebanyak 2 kali, total sampah yang terkumpul mencapai 2.788,54 kg," lanjutnya.