Chelsea Bikin Malu Inggris di Liga Champions

jpnn.com, ROMA - Chelsea menjadi tim pertama yang bikin malu Inggris di Liga Champions musim ini. Dari empat tim Premier League yakni Manchester United, Tottenham Hotspur, Chelsea dan Liverpool, baru The Blues yang kalah.

Bertandang ke markas AS Roma di Stadion Olimpico, Rabu (1/11) dini hari, pasukan asuhan Antonio Conte itu keok 0-3. Shohibul bait sudah unggul saat laga baru berusia sekitar satu menit. Stephan El Shaarawy memaksa kiper Thibaut Courtois memungut si kulit bundar dari dalam gawang Chelsea.

El Shaarawy kembali membuat publik tuan rumah bersorak usai membukukan gol kedua pada menit ke-36. Diego Perotti menutup gol AS Roma di menit ke-63. "Bila Anda kalah tiga gol, Anda wajib khawatir. Itu berarti ada sesuatu yang tidak beres. Kami harus memperbaiki masalah taktis," kata Conte di laman ESPN.

Kekalahan ini membuat The Blues tertahan di peringkat dua klasemen sementara Grup C dengan tujuh poin dari empat laga. Sementara AS Roma memimpin klasemen dengan delapan poin.

Di posisi ketiga, raksasa Spanyol Atletico Madrid baru mendulang tiga poin. Kritis? Ya! Atletico wajib menyapu bersih dua laga sisa melawan AS Roma dan Chelsea jika ingin lolos ke 16 Besar. Sementara debutan Liga Champions musim ini, Qarabag di posisi terakhir dengan dua poin. (adk/jpnn)

Rapor Tim Premier League di Liga Champions

No. Klub Main Menang Seri Kalah Nilai

1. Manchester United 4 4 0 0 12

2. Tottenham Hotspur 3 2 1 0 7

3. Chelsea 4 2 1 1 7

4. Liverpool 3 1 2 0 5