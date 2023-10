China-Indonesia Investment Forum Digelar untuk Perkuat Kerja Sama Sektor Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia dan Tiongkok terus berfokus mempromosikan kerja sama di sektor ekonomi dan perdagangan.

Salah satunya ialah dengan mengadakan "China-Indonesia Economic, Trade and Investment Forum” (Forum Ekonomi, Perdagangan, dan Investasi Tiongkok-Indonesia) di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kamis (19/10).

Acara ini diselenggarakan bersama oleh Council for the Promotion of International Trade Shanghai (CCPIT Shanghai) atau Kamar Dagang Internasional Shanghai, Biro Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok (Trade Development Bureau of the Ministry of Commerce of the People's Republic of China) dan KADIN Indonesia.

Kemudian, dukungan khusus dari Shanghai Integrated Service Center (Pusat Layanan Terpadu Shanghai) untuk The Belt and Road Initiative (BRI).

“China-Indonesia Economic, Trade, and Investment Forum diadakan untuk mewujudkan kerjasama solid antara kedua negara dan membantu perusahaan di kedua wilayah untuk lebih memperluas pasar internasional,”

Ketua CCPIT Shanghai (Kamar Dagang Internasional Shanghai) Minhao Zhou mengatakan dalam pidatonya bahwa ada sejarah panjang pertukaran persahabatan antara Tiongkok dan Indonesia.

Dia yakin bahwa upaya bersama dalam kemajuan berkelanjutan dari The Belt and Road Initiatives (BRI) dan implementasi RCEP yang efektif akan membentuk pola baru kerja sama ekonomi 2 sisi antara Indonesia–Tiongkok, serta meningkatkan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi.

“Sebagai organisasi untuk mempromosikan perdagangan dan investasi internasional, kami bertujuan untuk melayani keterbukaan dan melayani perusahaan-perusahaan baik itu dari Tiongkok maupun perusahaan Asing,” ujar Minhao di JIEXPO, Jakarta Pusat.