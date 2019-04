Chris Pratt-Katherine Schwarzenegger Segera Nikah

Chris Pratt menerima penghargaan Holywood Walk of Fame

jpnn.com - Star Lord, eh, Chris Pratt dan Katherine Schwarzenegger sedang sibuk mempersiapkan pernikahan mereka. Pada Sabtu siang (27/4) waktu setempat, Schwarzenegger melangsungkan bridal shower di rumah sang ibu, Maria Shriver. Acara itu dihadiri 100 undangan. Salah satunya, ada Oprah Winfrey.

Pratt, 39, hadir di acara berkonsep pesta kebun tersebut menjelang sore. Bintang Guardians of the Galaxy itu mendapat sambutan meriah dari hadirin. Shriver menyatakan, Pratt adalah pria yang tepat buat putri sulungnya. "Caranya memperlakukan Katherine membuatku tersentuh," ucapnya.

Wajar, Shriver amat gembira menyambut pernikahan putrinya. Sebab, dialah makcomblang yang memperkenalkan Pratt kepada Schwarzenegger. Pasangan yang berbeda usia 10 tahun itu mulai berkencan pada pertengahan tahun lalu. Mereka lantas bertunangan pada awal Januari, tujuh bulan setelah kencan. Namun, keduanya baru tampil di publik pada event premiere Avengers: Endgame di Los Angeles pekan lalu.

Schwarzenegger menjelaskan, dirinya dan keluarga telah mempersiapkan pernikahan. Menurut dia, Pratt juga ikut terlibat aktif. "Keluargaku dan keluarga Chris sangat memperhatikan persiapan (pernikahan). Sebab, kami sama-sama punya keluarga besar. Semuanya berlangsung seru dan exciting," ucap sulung empat bersaudara itu sebagaimana dikutip People.

Saat diwawancarai pada premiere The Lego Movie 2: The Second Part Februari, Pratt mengisyaratkan pernikahan di musim gugur atau dingin. Pasangan itu juga akan melibatkan Jack, 6, putra semata wayang Pratt dari pernikahannya dengan Anna Faris. (People/E!/fam/c6/jan)