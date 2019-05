Citroen Golden Scarab, Kendaraan Gurun Pasir Segera Lahir Kembali

jpnn.com, PARIS - Citroen Golden Scarab atau Scarabee d'Or dalam bahasa Prancis, menjadi kendaraan pertama yang melintasi di gurun Sahara pada 1922. Hampir 100 tahun kemudian, produsen mobil itu membuat replika yang identik dengan mobil aslinya.

Dengan memiliki desain yang rumit, pengerjaannya pun sempat terhambat dan kemudian dilanjutkan kembali pada 2016 lalu. Untuk membuat kontruksi dan merancang mobil yang mirip kereta. Citroen melibatkan 160 siswa teknik bersama dengan 40 guru.

Namun, Citrone igin tetap mempertahankan wajah aslinya, dengan dua roda di depan dan trek di belakang, serta ruang untuk dua orang di kabin berukuran sedang.

“Pada tahun ke-100 Citroen ini, pembangunan kembali Golden Scarab mengambil dimensi yang sama sekali baru. Kami bangga telah mendukung dan mengambil bagian dalam petualangan baru ini, sebuah proyek pendidikan yang menghadirkan replika setengah jalan asli," kata CEO Citrone Linda Jackson seperti dilansir Carscoops, Selasa (21/5).

Golden Scarab memiliki spesifikasi yang sangat sederhana, namun berteknologi tinggi pada zamannya. Kendaraan ini memiliki panjang 3,65 meter (143,7 in), lebar 1,4 meter (55,1 in) dan tinggi 1,68 meter (66,1 in), serta berat sekitar 800 kg (1.764 lbs).

Kendaraan ini juga didukung oleh mesin 1.452 cc inline-empat yang menghasilkan tenaga 20 Hp pada 2.100 rpm. Mesin digabungkan ke gearbox 3-speed yang dipasang pada gardan belakang.

Citroen akan menampilkan kendaraan di Paris pada pertengahan Juni 2019 akan datang. Selanjutnya, akan hadir Champs-Elysees pada 18 Juli 2019. Kemudian pada 19-21 Juli, mobil ini bakal membuktikan kehebatannya dalam serangkaian demonstrasi. (mg9/jpnn)