Coach Rayakan Pembukaan Restoran dan Coffee Shop di Mal Grand Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Rumah mode global yang didirikan di New York pada tahun 1941, Coach baru-baru ini membuka The Coach Restaurant dan Coach Coffee Shop di Grand Indonesia Mall.

Pembukaan ini menandai debut merek tersebut di industri hospitality.

Terinspirasi oleh visi Coach tentang Expressive Luxury dan tujuannya untuk terhubung dengan konsumen melalui pengalaman di luar produk, restoran dan kedai kopi adalah yang pertama dari serangkaian pengalaman bersantap yang akan diluncurkan oleh merek tersebut pada tahun 2024 dan seterusnya.

Untuk merayakan pembukaan resmi The Coach Restaurant, Coach mengadakan acara bertabur bintang dengan tamu selebriti serta teman-teman Coach.

Hadir sebagai tamu kehormatan, aktor sekaligus musisi asal Korea Selatan, Kang Min-hyuk. Acara ini juga dihadiri oleh selebriti ternama Indonesia seperti Luna Maya, Angga Yunanda, Afgan dan Chelsea Islan, serta selebriti dari Asia Tenggara - Blue Pongtiwat, Hakken, Anna Jobling, Glenn Yong, dan lain-lain.

Pembukaan ini menandai babak baru dalam upaya rumah mode ini dalam menciptakan pengalaman interaktif dan eksploratif yang memikat indra.

Mengambil inspirasi dari bahasa visual ikonik New York, The Coach Restaurant menata ulang restoran steak klasik khas New York melalui sudut pandang yang segar.

Restoran ini menampilkan sentuhan kerajinan Coach merujuk pada warisan merek tersebut. Menu restoran menyajikan hidangan restoran steak ikonik New York, termasuk strip steak, lamb chops, shrimp cocktail, wedge salad, dan martini klasik—terinspirasi oleh visi restoran untuk menghadirkan semangat Kota New York kepada penonton Coach di seluruh dunia.