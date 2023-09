Coco Gauff, 19 Tahun, Tembus Final US Open 2023

jpnn.com - NEW YORK CITY - Coco Gauff menjadi finalis pertama nomor tunggal putri ajang grand slam US Open 2023.

Petenis tuan rumah berusia 19 tahun itu tembus ke final seusai menaklukkan wanita Ceko Karolina Muchova di Arthur Ashe Stadium, New York City, Jumat (8/9) pagi WIB.

Gauff menang 6-4, 7-5 dalam waktu dua jam tiga menit.

Cewek AS ini mencatat final US Open pertama dalam kariernya, final grand slam kedua setelah menjadi runner up Roland Garros 2022.

"Saya tumbuh besar dengan menyaksikan turnamen ini," tutur Gauff dalam wawancara dengan pihak US Open, on court setelah pertandingan.

Coco Gauff menjadi remaja pertama Amerika yang mencapai final US Open sejak Serena Williams pada 2001.

"Pekerjaan saya belum selesai, jadi, semoga kalian kembali dan mendukung saya di final," kata Gauff.

Di final, Coco Gauff si ranking enam dunia, akan berhadapan dengan pemenang dari semifinal Madison Keys (AS) versus Aryna Sabalenka (Belarusia). (adk/jpnn/uso)