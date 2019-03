Comeback Bareng, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Sama-Sama Frustrasi

jpnn.com, LISBON - Dua maestro lapangan hijau saat ini, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi senasib. Melakoni laga comeback di timnasnya masing-masing, Ronaldo dan Messi sama-sama frustrasi.

Ronaldo dan Messi sama-sama tersingkir di 16 Besar Piala Dunia 2018, Juni. Messi dan Argentina dihajar Prancis, sementara Ronaldo dan Portugal kalah dari Uruguay.

Sejak saat itu, duo penguasa Ballon d'Or 2007-2017 absen membela timnas. Suratan takdir, mereka comeback bareng, Sabtu (23/3) WIB.

Apa yang terjadi? Ronaldo dan Messi sama-sama gagal mencetak gol dan tak berhasil membawa timnya menang.

Argentina kalah 1-3 dari Venezuela dalam laga persahabatan di Madrid. Di waktu yang tak jauh beda, Portugal bermain imbang 0-0 melawan Ukraina dalam matchday pertama Grup B kualifikasi Euro 2020 di Estadio da Luz.

