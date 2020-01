Copa del Rey: Real Madrid Susah Payah Tembus 16 Besar

jpnn.com, SALAMANCA - Real Madrid harus susah payah menaklukkan klub kasta ketiga di liga Spanyol Unionistas de Salamanca pada 32 besar Copa del Rey di Las Pistas, Salamanca, Kamis (23/1) dini hari WIB.

Para pemain elite Real harus bermain di permukaan lapangan yang jauh dari ideal untuk level mereka. Terlebih permukaan lapangan sempat diselimuti salju pada Selasa pagi.

Pemain yang dirumorkan akan hengkang dari Real Gareth Bale membawa timnya memimpin pada menit ke-18, melalui tembakan kaki kanan yang terdefleksi dan gagal dihentikan kiper Brais Pereiro

James Rodriguez semestinya bisa menggandakan keunggulan mereka pada awal babak kedua, tetapi sepakan jarak dekatnya bisa ditepis kiper Pereiro.

Unionistas jarang mengancam, tetapi mereka mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-57 melalui upaya solo pemain pengganti Alvaro Romero.

Skor imbang tidak bertahan lama. Pada menit ke-62, Real merestorasi keunggulan mereka saat Juan Gongora keliru membaca umpan silang Marcelo, yang membuat bola masuk ke gawang mereka sendiri. Carlos de la Nava menyia-nyiakan peluang bagus bagi tuan rumah pada menit ke-78, sebelum Brahim Diaz dan Luka Jovic memiliki peluang yang membentur tiang gawang.

Real akhirnya mengamankan kemenangan meyakinkan saat Diaz bergerak dari sisi kanan untuk mengemas gol, yang memastikan langkah Los Blancos ke 16 besar. (antara/jpnn)

Hasil dan jadwal 32 Besar Copa del Rey

Rabu (22/1)

Real Zaragoza 3 - 1 Mallorca

Recreativo Huelva 2 - 3 Osasuna

Sevilla 3 - 1 Levante

Kamis (23/1)

Elche 1 - 1 Athletic Bilbao (Athletic menang adu penalti)

UD Ibiza 1 - 2 Barcelona

Badalona 1 - 3 Granada

Girona 0 - 3 Villarreal

Logrones 0 - 1 Valencia

Real Sociedad 2 - 0 RCD Espanyol

Tenerife 2 - 1 Real Valladolid

Unionistas de Salamanca 1 - 3 Real Madrid

Jumat (24/1)

01.00 WIB Ebro vs Leganes

01.00 WIB Mirandes vs Celta Vigo

03.00 WIB CD Badajoz vs Eibar

03.00 WIB Leonesa vs Atletico Madrid

03.00 WIB Rayo Vallecano vs Real Betis