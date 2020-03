Corona Rambah Britania Raya, El Rumi bin Ahmad Dhani Pulang ke Indonesia

jpnn.com - Wabah virus corona (COVID-19) yang telah melanda London, Inggris juga berimbas kepada musikus sekaligus aktor El Rumi. Putra Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu harus pulang ke Indonesia karena kuliah diliburkan.

"Minggu ini, semua kebiasaan gue berubah gara-gara coronavirus! Mulai dari ditiadain kuliah sampai harus pulang ke Indonesia!" ungkap El Rumi lewat akunnya di Instagram, Rabu (18/3).

Cowok 20 tahun itu menyebut penyebaran virus corona di ibu kota Britania Raya (United Kingdom) itu cukup parah. Cairan pembersih tangan atau hand sanitizer pun mulai langka.

"Kelangkaan hand-sanitizer dan masker pun mulai terjadi di Ibu Kota Inggris ini, juga stok kebutuhan makanan dan tissue di toko swalayan," sambung personel The Lucky Laki itu.

Rumi menuturkan, United Kingdom masuk ke dalam 10 negara terparah yang terkena COVID-19. “London adalah kota terparah yang terkena. Per 15 Maret, ada 407 kasus ditemukan hanya di Kota London saja," bebernya.

Oleh karena itu El Rumi mengingatkan netizen menjaga kesehatan demi mencegah penularan virus corona. Selain itu, menurutnya perlu ada social distancing atau tidak keluar rumah.

"Selalu jaga agar badan tetap sehat dengan minum vitamin! Stay safe guys and if possible do your ‘social distancing’," tutup El Rumi.(mg3/jpnn)