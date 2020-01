Daddies Sempat Panik Sebelum Masuk Semifinal Indonesia Masters 2020

jpnn.com, JAKARTA - Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan alias Daddies menjadi ganda putra pertama Indonesia yang lolos ke semifinal Indonesia Masters 2020.

Daddies berhak ke babak 4 Besar setelah menundukkan Lee Yang/Wang Chi-Lin. Duel melawan pasangan Taiwan tersebut berlangsung sengit dan berakhir dengan kemenangan Daddies 9-21, 21-15, 21-19.

Gim penentuan berlangsung begitu menegangkan, Daddies beberapa kali tertinggal dalam perolehan angka. Di interval gim ketiga, Ahsan/Hendra tertinggal 8-11, di saat kritis pun mereka kembali tertinggal 16-18.

Namun, ganda putra peringkat dua dunia itu berhasil menguasai keadaan dan mengatasi tekanan demi tekanan yang dilancarkan Lee/Wang. Setelah menyamakan kedudukan 19-19, Hendra/Ahsan akhirnya memenangkan game ketiga.

Highlights | ???????? The Daddies set the crowd alight in a fast-paced quarterfinals match-up as they take the deciding game ????#HSBCBWFbadminton #IndonesiaMasters2020 #HSBCRaceToGuangzhou #WorldTour pic.twitter.com/3RYqy4zxPb — BWF (@bwfmedia) January 17, 2020