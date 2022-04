Daftar Lengkap Juara Dare To Be The Next Superstar Season 2

jpnn.com, JAKARTA - Ajang kontestasi bergengsi untuk para talenta muda berbakat, Dare To Be The Next Superstar (DTBTNS) Season 2 telah menemukan juaranya. Mereka adalah Mad Elephant dari kategori musik dan Arief Hadinata dari kategori visual art. Mereka menjadi juara pertama dan mendapat hadiah masing-masing senilai Rp 100 juta. Tak hanya itu, mereka juga meraih kesempatan untuk tampil di Supermusic NEXTZone Live 360 Virtual Concert. Baca Juga: Ratusan Karya Finalis DTBTNS Season 2 Makin Variatif dan Berkualitas Perwakilan Supermusic, Nathaniel W Utomo mengatakan peningkatan kualitas dan variatifnya karya dari finalis membuat penentuan pemenang DTBTNS Season 2 berlangsung panas. "Animo yang tinggi dengan hampir 1.000 submission dan betapa ketatnya proses kurasi di DTBTNS tahun ini, baik ketika pemilihan finalis maupun pemenang menjadi suatu kebanggaan bagi kami," kata Nathaniel, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/4). Para juri DTBTNS season 2 dari kategori musik dan visual art adalah Rekti Yoewono, Ronald Steven, dan Nadia Yustina di kategori musik, serta Oom Leo, Popo Mangun, Hana Madness, Bunga Fatia, dan Streoflow di kategori visual art. Baca Juga: Rekti The Sigit Hingga Oom Leo Cari Seniman Berbakat di DTBTNS 2 Pengumuman pemenang DTBTNS Season 2 disiarkan secara live pada fase final judging, Kamis (31/3) di channel Youtube Supermusic dan website Superlive.id. Di hari itu, para finalis mempersembahkan karya terbaik mereka ke hadapan para juri untuk memperebutkan total hadiah Rp 450 juta.