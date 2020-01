Daftar Pemenang CustoMAXI Yamaha Heritage Built Bekasi

jpnn.com, BEKASI - Kontes CustoMAXI terus mengundang perhatian para pencinta modifikasi. Yamaha menyediakan ajang ini sebagai wadah bagi mereka menyalurkan hobi dan kreativitas, termasuk bagi generasi yang sudah sangat dekat dengan dunia digital.

Memasuki tahun ke-3 penyelenggaraan, tema yang diusung ialah CustoMAXI - YAMAHA Heritage Built. Melombakan kategori MAXI Yamaha kelas Master dan Daily Use untuk motor Xmax, Nmax, Aerox, Lexi.

Ada kategori baru, yakni Digital Modif Competition All New Nmax 155 dan Yamaha Heritage Built untuk All New XSR 155.

Untuk periode 2019-2020 ini, pendaftaran telah dibuka akhir tahun lalu dan kini memasuki putaran semifinal yang digelar perdana untuk region Jabodetabek.

Sebanyak 45 motor ditampilkan di lokasi acara di Koma Junkyard, Bekasi, Sabtu 18 Januari 2020. Tingginya kreativitas peserta membuat tim juri melakukan penilaian dengan cermat.

Hasil modifikasi yang dinilai harus sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku, serta mencakup konsistensi penggunaan konsep yang matang, kerapihan, finishing, dan fungsionalitas motor turut diperhitungkan.

Pada akhirnya dalam puncak acara diumumkan para pemenang di berbagai kategori. Salah seorang pemenang di kategori MAXI Yamaha kelas Master, Wiryawan, mengungkapkan rasa bahagianya.

”Saya senang bisa menang di event ini. Konsep untuk Xmax ini Gundam karena saya suka mainan robot itu. Cat pakai air brush dan gold leaf yang dipernis. Xmax mudah dimodifikasi dan part tidak mahal,” ujarnya.