Yamaha Customaxi 2020 Kembali Digelar, Ada 2 Kategori Baru

jpnn.com, JAKARTA - Yamaha Indonesia kembali menggelar kontes modifikasi tahunan Customaxi 2020.

Tahun ketiga penyelenggaraan membawa nuansa baru melalui dua kategori yang dibungkus dalam Heritage Built. Di mana, dua kategori tambahan itu, Digital Custom Nmax 155 2020 dan modifikasi All-new XSR 155.

Kontes disebut modifikasi daring karena peserta hanya mengunggah foto kendaraan yang sudah dimodifikasi ke laman Yamaha Customaxi.

Baca Juga: Membandingkan Kawasaki W175 dan Yamaha XSR 155

"Istimewanya tahun ini kami menghadirkan kategori buat dua produk terbaru, All New Nmax 155 dan All New XSR 155. Kami harapkan semakin memacu kreatifitas peserta,” kata Deputy GM Marketing PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) Yordan Satriadi dalam keterangan tertulis.

Imajinasi peserta diuji saat membuat konsep modifikasi digital untuk All New Nmax 155. Desain virtual dirancang pada area part body cover tanpa menghilangkan karakter desain bodi asli skutik baru MAXI Yamaha itu. Kompetisi desain terbuka untuk pelajar, mahasiswa, umum dan profesional.

Sedangkan para petarung modifikasi bergaya sport heritage bakal menyiapkan kreasi terbaiknya seperti cafe racer, scambler, tracker, flat tracker dan lainnya di kategori All New XSR 155.

Baca Juga: Perbedaan Yamaha NMax 2020 dengan Model Lama

Selain itu, yang dinantikan pada gelaran ini adalah kategori MAXI Yamaha kelas Master dan Daily Use untuk motor Xmax, Nmax, Aerox, Lexi. Kelas Master menyuguhkan persaingan modifikasi yang lebih kompleks dan bervariasi sehingga peserta lebih leluasa menumpahkan kreatifitasnya.

Misalnya boleh merombak sebagian bodi, sasis dan swing arm namun tetap mencirikan desain asli motor.