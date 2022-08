Dampingi Presiden di Jamnas 2022, Menpora Amali Beri Perhatian Khusus kepada Pramuka

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan Jambore Nasional (Jamnas) XI 2022 di Bumi Perkemahan Cibubur (Buperta Cibubur), Jumat (19/8/2022) pagi.

Pada kesempatan itu, Menpora Amali mengatakan bahwa Presiden Jokowi sangat terkesan dengan penyelenggaraan Jamnas 2022.

Kegiatan ini mengusung tema Ceria, Berdedikasi, dan Berprestasi diisi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Patriotisme, Scouts for SDG’s, Sustainability, New Energy, Up Date – Kekinian and Digital, serta Networking and Grab the Future.

"Saya mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau Jamnas 2022. Tadi beliau menyampaikan bahwa Jamnas tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya," kata Menpora Amali.

Di tahun ini, lanjutnya, berbagai kegiatan Jamnas XI dilaksanakan melalui pendekatan yang bersifat edukasi, rekreasi, kreatif, produktif, inovatif, kompetitif, dan menantang.

Menurutnya, Pramuka menjadi bagian dari generasi muda yang juga harus diberikan perhatian.

"Pramuka itu selain pelaksanaan pembinaan melalui sekolah, ada juga di kelompok masyarakat, bahkan ada di kelompok mahasiswa sehingga itu menjadi tugas Kemenpora untuk mendampingi dan membina mereka," ujarnya.

"Saya kira antusias peserta Jamnas 2022 sangat luar biasa. Bapak Presiden Joko Widodo tadi keliling di semua tempat. Beliau sangat terkesan dengan penyelenggaraan Jamnas 2022," jelasnya.