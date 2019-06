Dani Alves Umumkan Perpisahan dengan PSG

jpnn.com, SAO PAULO - Dani Alves mengumumkan kepergiannya dari Paris Saint-Germain setelah dua musim bersama klub raksasa Prancis itu.

Bek sayap berusia 36 tahun tersebut mengonfirmasi kepergiannya di media sosial, tak lama setelah membawa Brasil menang 5-0 atas Peru di matchday ketiga Grup A Copa America, Minggu (23/6) pagi WIB. Dalam laga tersebut Alves menyumbang satu gol.

Highlights: ???????? Peru 0-5 Brazil ????????



Goals scored by Casemiro, Firmino, Everton Soares, Dani Alves & Willian. 5-stars display by the Seleçao with so many stand-out performers in this match. Onto the quarter-finals as a Group Winner!pic.twitter.com/KvUsxgMpPe — EPLSL (@EPLSL) June 23, 2019