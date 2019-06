Gaya Banget! Roberto Firmino Cetak Gol Tanpa Melihat dalam Laga Peru Vs Brasil

jpnn.com, SAO PAULO - Brasil pesta gol saat meladeni Peru pada matchday terakhir Grup A Copa America 2019 di Arena Corinthians, Sao Paulo, Minggu (23/6) pagi WIB.

Selecao menang 5-0 dan memastikan lolos ke perempat final sebagai juara grup. Dari lima gol tuan rumah tersebut, ada satu yang cukup menarik perhatian. Gol kedua yang tercipta sekitar menit ke-19.

Roberto Firmino's first half goal against Peru was a very Roberto Firmino goal. Tenacious, opportunistic, determined and very composed. pic.twitter.com/RsSC1DnM7G — The Tactical Times (@Tactical_Times) June 22, 2019

Roberto Firmino, kembali memamerkan kebolehannya mencetak gol tanpa melihat gawang. Cukup sering dia lakukan.

???????? Roberto Firmino’s no look goals:



???? vs Watford

???? vs Sevilla

???? vs Swansea

???? vs West Ham

???? vs Arsenal

???? vs Peru



???? King of ‘No-Look’ Finishes. pic.twitter.com/Ukl1BQPo6b — SPORF (@Sporf) June 22, 2019