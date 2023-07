Danil Muzik Ingin Bantu Musikus Lokal Go International

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Danil Muzik mengaku sangat mencintai musik. Dia, bahkan memiliki perusahan rekaman sendiri bernama Abonie Digital Music.

Pria asal Pekanbaru, Riau, ini memiliki keinginan dan cita-cita memberikan kontribusi dalam dunia musik tanah air.

Dia ingin membawa para musikus lokal untuk go international melalui label rekaman miliknya.

Pemilik nama asli Mhd. Daniel ini memang bukan orang baru di dunia musik, terutama di platform digital.

Menurut Danil, platform digital memiliki potensi besar untuk mengenalkan musik kepada masyarakat.

"Masyarakat saat ini lebih tertarik untuk menggunakan platform digital," tutur Danil Muzik, dalam keterangannya, Rabu (19/7).

CEO sekaligus Founder PT Kreasi Musik Digital ini banyak terlibat dalam pembuatan lagu-lagu populer sebagai artis maupun remixer.

Beberapa judul lagu yang diciptakannya, seperti I Want dan Playing in the Game. Selain itu, Abonie Digital Music telah merilis 300 album dari lebih 30 artis pada 2022.