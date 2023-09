Danone Indonesia Dinobatkan sebagai Best Company to Work for in Asia 2023

jpnn.com, JAKARTA - Danone Indonesia kembali meriah 4 penghargaan di 2023 sebagai bentuk pengakuan atas kepedulian perusahaan terhadap aspek pengembangan dan kesejahteraan bagi 13 ribu karyawannya.

Tahun ini, Danone Indonesia kembali dinobatkan menjadi perusahaan Best Company to Work for in Asia 2023. Ini penghargaan keempat kali bagi perusahaan dan kedua kalinya meraih predikat The Most Caring Company oleh HR Asia.

Penghargaan Best Companies to Work for in Asia 2023 diberikan kepada beberapa perusahaan yang menunjukkan tingkat employee engagement tinggi, diukur melalui hasil survei karyawan serta strategi pengembangan karyawan secara keseluruhan. Hasil survei menunjukkan bahwa Danone Indonesia berhasil melampaui rata-rata perusahaan lain di seluruh dimensi penilaian.

VP Human Resources Danone-AQUA Bernas Istiqlal menyampaikan prestasi ini merupakan hasil nyata dari komitmen perusahaan sebagai perusahaan yang mengutamakan karyawannya dan menjadi tempat terbaik untuk berkembang.

Prestasi ini menunjukkan keterlibatan karyawan Danone Indonesia melalui budaya yang mengutamakan adaptabilitas, resiliensi dan pengembangan diri melalui pengembangan karir, pemberdayaan dan aktualisasi diri.

"Perusahaan secara proaktif fokus terhadap pengembangan tim yang berkinerja tinggi, secara bersamaan juga merangkul pemberdayaan, mengembangkan kompetensi baru, memanfaatkan wawasan data, dan menerapkan solusi digital secara cepat dan strategis," tutur Bernas dalam keterangannya, Jumat (8/9).

Tahun ini, penghargaan 'Best Companies to Work for in Asia' dilakukan juga di negara lain, yakni Kamboja, China, Hong Kong, India, Malaysia, Uni Emirat Arab, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand dan Vietnam.

Untuk Indonesia sendiri, ada 280 perusahaan yang mengikuti nominasi. Grup Danone di Indonesia pun terpilih sebagai pemenang, bersama dengan 69 perusahaan lainnya di Indonesia.