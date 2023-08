Dari 476 Peserta, 84 Pemenang Meraih Golden Property Awards 2023

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Property Watch (IPW) dan 99 Group Indonesia mengumumkan 84 pemenang Golden Property Awards (GPA) 2023 dalam 19 kategori penghargaan.

Pengumuman para pemenang disampaikan dalam awarding night GPA 2023 di Raffles Hotel Jakarta, (15/8) yang terdiri dari kategori tokoh individu, proyek, produk, perusahaan, perbankan, dan kategori khusus.

"Melalui GPA 2023 sebagai benchmark ajang prestasi dan apresiasi bisnis properti di Indonesia, setiap perusahaan, proyek dan individu yang masuk ke dalam nominasi dan menjadi pemenang di ajang ini mencerminkan kreativitas, inovasi, dan komitmen luar biasa dalam menghadirkan produk-produk properti yang berkualitas bagi masyarakat serta berkontribusi nyata dalam meningkatkan standar industri properti Indonesia," ujar CEO IPW Ali Tranghanda.

Seleksi ketat dari Indonesia Property Watch terhadap 476 proyek membuat tim harus bekerja lebih keras untuk saling berdiskusi dan berargumen dalam menentukan yang terbaik.

“Kami sangat gembira bisa berkolaborasi dengan IPW sejak diselenggarakannya GPA 2021 silam. Dengan suksesnya penyelenggaraan GPA 2023, acara ini telah membuktikan bahwa kinerja industri properti di tanah air tetap tangguh di tengah segala tantangan yang ada," tutur SVP Marketing 99 Group Indonesia, Bharat Buxani.

Penetapan 84 pemenang GPA 2023 diputuskan setelah lima panel ahli menyeleksi 476 lebih peserta dan mengevaluasi secara mendalam sejak April-Juli melalui rangkaian verifikasi; survei lapangan; project scoring, assessment & analysis; diskusi dan kesimpulan penetapan pemenang.

Proses penjurian ketat ini menjadikan GPA 2023 sebagai ajang penghargaan properti berbasis riset dan survei di Indonesia, yang dikenal selektif disertai dengan objektivitas, independen, dan bebas konflik.

Selain itu terdapat beberapa kategori individu lainnya yaitu Most Influential Property Professional dan Most Influential Property Figure in Marketing and Brokerage.