Dari Jakarta ke Tokyo, Minions Pukul Tiang Listrik Lalu Ketemu Daddies di Final

jpnn.com, TOKYO - Duel supersengit terjadi dalam edisi ke-12 pertemuan Marcus Fernaldi / Kevin Sanjaya alias Minions versus Li Junhui / Liu Yuchen, di semifinal Japan Open 2019. Peringkat satu dunia milik Indonesia, melawan ganda ranking dua asal Tiongkok.

Minions memenangi pertarungan yang digelar di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Sabtu (27/7) sore WIB itu.

Namun, duet Jakarta / Banyuwangi ini tak mendapatkan kemenangan dengan mudah. Marcus / Kevin bahkan kehilangan game pertama 16-21, sebelum akhirnya comeback 21-11, 21-18. BWF mencatat rubber game tadi berlangsung selama 50 menit.

