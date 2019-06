Delegasi Indonesia Perkuat Hubungan Bilateral Pada Bonn Climate Change Conference

jpnn.com, JAKARTA - Delegasi Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan Delegasi Australia serta perwakilan UN-REDD mengakhiri perjalanan negosiasi minggu pertama forum Bonn Climate Change Conference (BCCC).

Pertemuan bilateral tersebut untuk mempertajam hasil capaian kerja sama bilateral Indonesia dengan negara sahabat dan organisasi internasional yang mendukung Indonesia dalam pencapaian Target NDC.

Pertemuan Bilateral dilakukan Head of Delegation Indonesia (HoD), Ruandha Agung Sugardiman didampingi oleh Direktur IGRK DJPPI, Joko Prihatno dan Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional, Wahyu Marjaka.

Adapun Delegasi Australia dipimpin oleh Patrick Suckling (Ambassador for The Environment) yang didampingi oleh Mrs. Gaia Puleston, Director International Negotiations, Department of the Environment and Energy.

Beberapa topik pembicaraan pertemuan bilateral antara lain diskusi mengenai pandangan Australia dan Indonesia terkait dengan alotnya negosiasi artikel 6 untuk memastikan Paris Agreement dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut Patrick, apabila negosiasi dan keputusan artikel 6 tersebut tidak dapat diselesaikan sebelum tahun 2020 akan menjadi ganjalan para anggota di COP25 Santiago de Chile akhir tahun 2019.

Hal tersebut dapat menjadikan pasar bebas akan menentukan jalannya sendiri dan menjadi hal yang sangat krusial dan belum bisa diprediksi oleh negara-negara anggota.