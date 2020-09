Denver Nuggets Hantam LA Lakers di Gim Ketiga Final Barat NBA

jpnn.com, ORLANDO - Denver Nuggets memperkecil ketinggalan dari LA Lakers menjadi 1-2 (best of seven) dalam final Wilayah Barat NBA.

Pada gim ketiga di Orlando, Rabu (23/9), Nuggets menang 114-106 berkat penampilan cemerlang Jamal Murray yang menyumbang 28 poin.

Jerami Grant juga tampil apik dengan 26 poin.

Nikola Jokic menyumbangkan 22 poin.

The best of @BeMore27’s clutch play in Orlando thus far for the @nuggets!



Game 4 ? Thursday, 9 PM ET, TNT pic.twitter.com/BVc3K9qVUe — NBA (@NBA) September 23, 2020