LA Lakers Pukul Denver Nuggets di Gim Pertama Final Wilayah Barat NBA

jpnn.com, ORLANDO - Los Angeles Lakers memetik kemenangan atas Denver Nuggets pada gim pertama final Wilayah Barat NBA di Orlando, Sabtu (19/9) siang WIB.

Lakers menang 126-114 untuk membuat skor 1-0 (best of seven).

Anthony Davis nenjadi bintang kemenangan Lakers dengan menyumbang 37 poin, 20 poin dicetak di paruh kedua, dan sepuluh rebound.

Dia sukses melesakkan bola 12 kali dari 21 tembakan dari dalam area busur.

Kentavious Caldwell-Pope membuntuti di posisi top skor Lakers dengan mencetak 18 poin antara lain melalui tiga dari lima upaya tembakan tiga poin.

LeBron James menambahkan 15 poin, 12 assist dan enam rebound.

Dwight Howard menyumbang 13 poin dari bangku cadangan dan ia secara efektif menjaga center produktif Nuggets, Nikola Jokic.

Pemain yang masuk lapangan dari bangku cadangan LA Lakers, Rajon Rondo, juga berkontribusi signifikan dengan menyumbang tujuh poin dan sembilan assist.