Deretan Musisi Hingga Komika Bakal Ramaikan 'One There Land' di TMII

jpnn.com, JAKARTA - Taman Mini Indonesia Indah (TMII) bekolaborasi dengan Lights On, menggelar event One There Land yang digelar mulai 21 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024.

Acara tersebut dimeriahkan oleh puluhan musisi tanah air, podcaster, hingga stand-up comedy.

Beberapa musisi pada line up fase pertama di antaranya Adrian Khalif, OKAAY, Aruma, GJLS, Aldi Taher, Dikta, dan Hindia.

Line up ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu acara yang pastinya akan menambah kemeriahan acara One There Land.

Salah satu perwakilan dari Lights On, Ratu Asyifa mengatakan, pihaknya memang menyasar musisi dan pengisi acara lainya yang sedang digandrungi.

"Di sini proses kurasi lebih ke mengusung skena gitu ya kita lihat beberapa tahun belakangan banyak artis indoendia yang bermunculan di Instagram dan TikTok ya jadi begitu," ujar Ratu Asyifa di TMII, Jakarta Timur, Kamis (21/12).

Untuk para pecinta kuliner, terdapat Jakarta Crunchy Area yang khusus menyajikan segala jenis makanan produk baking dan atau pastry.

Pada bagian beverages, di Crunchy Area dapat ditemukan berbagai jenis minuman dari coffeeshop panutan di Jakarta hingga minuman kekinian.