Dewi Sandra: Waktu itu Aku Lagi Protes-protesnya dengan Tuhan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Dewi Sandra bercerita perihal awal keputusannya berhijrah. Ia kemudian memperdalam ilmu agama selama tujuh tahun belakangan.

Dalam video wawancara yang diunggah di kanal YouTube Luna Maya, mantan istri Glenn Fredly itu menceritakan pengalamannya.

"Waktu aku mulai berkontemplasi sebenarnya waktu aku lagi protes-protesnya, dengan Tuhan, dengan keadaan," kata Dewi Sandra, Jumat (24/4).

"Akhirnya aku berusaha mencari dengan belajar. Apa si kok ada orang yang tenang, semua masalah ada solusinya, coba jelasin ke gue gimana," lanjutnya.

Dewi Sandra mengaku saat itu sangat sulit baginya mendapat jawaban atas segala permasalahan yang dialaminya.

Beruntung, ia bertemu dengan guru yang tepat dan membimbingnya ke arah kebaikan. "Apa yang dikasih ilmu-ilmunya yang dibutuhkan. Ya udah makin, 'oh iya'," ujarnya.

Istri Agus Rahman itu mengaku tidak mudah mendapatkan guru spiritual yang benar-benar tepat dan menjawab semua pertanyaannya.

"Yang gue pelajarin dari guru ini, ketika lo minta sesuatu yang berhubungan sama agama, lo harus minta. You have to asked for it. Spesifically dalam doa," ungkapnya.