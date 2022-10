Di Forum Negara ASEAN, Sesjen Kemendikbudristek Pamer Kurikulum Merdeka 

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengajak negara-negara di ASEAN untuk bersatu membangun solidaritas utamanya dalam rangka pemulihan pendidikan pascapandemi COVID-19.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Suharti, yang hadir mewakili Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim.

“ASEAN perlu menggunakan pendekatan yang konkret, komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis pembelajaran yang makin memburuk karena pandemi COVID-19,” dalam sambutan Mendikbudristek yang dibacakan Suharti di Hanoi, Vietnam, Kamis (13/10).

Mewakili delegasi pemerintah Indonesia, Suharti menyampaikan pendekatan yang konkret ini dapat dilakukan melalui kemitraan dan kepemimpinan ASEAN yang kuat agar menghasilkan kebijakan pendidikan inklusif dan berkualitas, lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan baik di masing-masing negara maupun Kawasan, serta cepat dalam implementasinya.

Suharti mengatakan Indonesia melalui Kemendikbudristek berupaya memulihkan sektor pendidikan melalui kebijakan Merdeka Belajar, termasuk dengan implementasi Kurikulum Merdeka.

Apa yang dilakukan Indonesia tersebut sejalan dengan yang disarankan dalam The Guideline to Reopen, Recover and Resilience in Education for ASEAN Countries

"Sebagai kebijakan yang telah digulirkan diharapkan dapat membangun sistem pendidikan tangguh di masa krisis yang dipadukan dengan pemanfaatan teknologi digital” ujar Suharti.

Dalam pertemuan tersebut Suharti memberi contoh, Platform Merdeka Mengajar yang dikembangkan Kemendikbudristek untuk membantu para guru dalam meningkatkan kompetensi, saling belajar, dan saling berbagi dengan guru-guru lain dari seluruh Indonesia.