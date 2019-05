Di Penjara, Dhani Nyanyikan Lagu Romantis untuk Mulan

jpnn.com - Mulan Jameela setia mendampingi suami, Ahmad Dhani, pada masa sulitnya. Hampir seminggu sekali Mulan berkunjung ke Rutan Medaeng, tempat Dhani ditahan. Momen itu dimanfaatkan keduanya untuk melepas rindu.

Selain ngobrol, Dhani dan Mulan rupanya punya kebiasaan unik. Biasanya Dhani menyanyikan sebuah lagu untuk Mulan. ''Ya dua-duanya kan sama-sama musisi dan penyanyi. Itu salah satu bentuk mengisi waktu luang pas ketemu,'' kata Hendarsam, pengacara Dhani, saat dihubungi, Minggu (12/5).

Salah satu lagu yang dinyanyikan Dhani adalah I'll Always Love You dari Michael Johnson. Hal itu diungkapkan Mulan lewat Insta Story-nya. ''He sang this for me this morning,'' tulisnya.

Mulan pun menambahkan curahan hatinya. ''Dear hunny, kenapa kamu kepikiran aku bakal ninggalin kamu? Selama Allah berada di antara kita berdua, insya Allah aku akan selalu bersamamu,'' tulisnya. (len/c18/jan)