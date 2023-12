Di Seminar Internasional, Bamsoet Dorong Peningkatan Hubungan Indonesia-Korsela

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi hubungan Indonesia dan Korea Selatan yang telah memasuki usia 50 tahun.

Dalam kurun waktu 5 dekade, hubungan persahabatan dan kerja sama bilateral yang telah terjalin erat antara kedua negara harus mampu ditingkatkan lebih baik.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menyampaikan itu saat memberikan sambutan secara daring dalam Seminar Internasional 50 tahun hubungan Republik Indonesia dan Republik Korea, dengan tema 'Fly Together for Another 50 Years: Upgrading Indonesia-Korea Relations in Economy, Politics, Culture, and Defence”, dari Jakarta, Selasa (5/12).

Dia mengungkapkan sudah beberapa kali melakukan kunjungan ke Korea Selatan, baik untuk tujuan bisnis, kunjungan kedinasan, ataupun sekadar berwisata.

"Pada setiap kunjungan tersebut, selalu meninggalkan kesan yang menyenangkan bagi saya. Saya rasa orang-orang Korea memiliki kesamaan karakter dengan orang Indonesia, yaitu ramah, dan menghormati persahabatan," ujar Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kedekatan hubungan antara Korea Selatan dan Indonesia juga telah menjadi komitmen dari kedua pemimpin negara, yang ditegaskan pada berbagai forum internasional dan pertemuan bilateral.

Tingginya intensitas pertemuan bilateral antara kedua negara, baik pada tingkat kepala negara/kepala pemerintahan, tingkat menteri, dan hubungan antar parlemen, dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama dalam segala bidang, baik ekonomi, politik, kebudayaan, maupun di bidang pertahanan, dan hubungan people to people (antarmasyarakat) kedua negara.

Menurut Bamsoet, banyak pelajaran yang dapat dipetik dari hubungan baik yang telah terjalin dengan Korea Selatan. Dia pun meyakni Korea Selatan adalah mitra strategis yang sangat penting bagi Indonesia.