Dian Sastrowardoyo Puji Dita Karang, Member Secret Number asal Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Dian Sastrowardoyo turut senang menyambut kehadiran girlband asal Korea, Secret Number.

Sebab dalam Secret Number terdapat salah satu member yang berasal dari Indonesia yakni Dita Karang.

Dian Sastrowardoyo memuji dan mengaku bangga dengan kehadiran Dita dalam Secret Number. Apalagi cewek asal Yogyakarta itu bernyanyi dengan bahasa Korea.

"Membanggakan. My very own @ditakarang nyanyinya keren banget, pake bahasa Korea!," ungkap Dian Sastrowardoyo lewat akun Instagram Story miliknya, Rabu (20/5).

Pemain film Guru-Guru Gokil itu menyebut kehadiran Dita dalam Secret Number bisa membanggakan nama Indonesia.

"Indonesia represent," ucap Dian Sastrowardoyo.

Girlband Secret Number baru saja melakukan debut di industri musik. Selain Dita dari Indonesia, grup asal Korea Selatan ini diisi Denise, Jinny, Lea, dan Soodam.

Secret Number meluncurkan lagu 'Who Dis?' sebagai awal kemunculan. Kehadiran mereka disambut antusias oleh pendengar di seluruh dunia. (mg3/jpnn)