Dianggap Umbar Aurat, Ariel Tatum Cuek Sering Dihujat

jpnn.com, JAKARTA - Kerap tampil seksi, artis peran Ariel Tatum sadar bila penampilannya itu kerap mengundang reaksi negatif dari masyarakat.

Namun, kekasih pesepakbola Ryuji Utomo itu hanya menanggapinya santai selama dia tak merugikan orang lain.

"Buat aku selama ini ya, I'm doing what I love. Kalau misalnya ada yang masalah dengan itu ya enggak apa-apa itu hak mereka,” kata Ariel Tatum ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

“Cuma aku hidup bukan untuk buat semua orang bahagia. Aku hidup untuk diriku sendiri selama aku bahagia," lanjutnya.

Menurut pemain film Kawin Laris, dia tak ingin memusingkan dengan omongan orang. Apalagi selama ini dia mendapat dukungan dari orang-orang terdekat.

“Menurut aku ya aku enggak apa-apa sih orang kan punya pendapat masing-masing. Cuma aku dari dulu dididik sama orangtua aku lakukan apa yang membuat kamu bahagia, selama enggak merugikan siapa pun," tuturnya.

“Kebetulan orang sekitar aku yang kayak just do, whatever makes you happy. Jadi ya alhamdulillah apa pun yang membuat aku nyaman, ya enggak masalah," tambahnya.(mg7/jpnn)