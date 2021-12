Didik Rachbini Beberkan Pentingnya Bank Tanah, Ada Kaitannya dengan UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik Junaidi Rachbini menilai pertanahan.

Rektor Paramadina itu mengatakan tanah adalah hal yang krusial, sehingga harus memiliki strategi kebijakan yang lebih baik.

Menurut Didik, distribusi penguasaan tanah di Indonesia sangat pincang.

Oleh karena itu, perlu kebijakan pemerataan akses terhadap tanah, salah satu dari kebijakan tersebut adalah Bank Tanah.

"Bank Tanah ialah di mana sebuah negara memegang kuasa atas tanah untuk kepentingan umum dan kepentingan rakyat bawah," ujar Didik kepada JPNN.com, Rabu (15/12).

Lebih lanjut, Didik menjelaskan keberadaan Bank Tanah sejatinya tidak untuk menguasai tanah.

Namun, mengatur penggunaannya agar lebih memberi manfaat bagi masyarakat.

Bahkan, lanjut Didik, Bank Tanah sangat penting, karena pemerintah perlu untuk pembangunan sarana publik, infrastruktur, kebijakan industri, kawasan industri, dan lain-lain.