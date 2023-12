Didukung Lulusan LSE hingga Harvard, Cak Imin Siap Menguasai Arena Debat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengungkapkan bahwa sederet lulusan kampus terbaik dunia ikut terlibat dalam tim debat calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar.

"Berbagai ahli dan kalangan yang merupakan lulusan dalam dan luar negeri bahu-membahu menyiapkan bahan (debat) bagi insyaallah wapres 2024," ujarnya, Jumat (22/12).

Beberapa anggota tim yang terlibat, sambung Jazilul, merupakan lulusan Harvard University, London School of Economics and Political Science (LSE), New York University, dan Tokyo University.

Jazilul mengatakan masih banyak nama yang enggan disebut.

Meski begitu, mereka sama-sama menjadi prajurit tangguh untuk menggagas ide perubahan.

Dengan almamater yang demikian, Jazilul yakin bahwa PKB dan tim pemenangan sudah melakukan yang terbaik untuk Indonesia.

"PKB dan Timnas benar-benar menganggap pemilu sebagai ajang serius untuk memilih pemimpin yang dibutuhkan Indonesia," tutupnya. (jpnn)



