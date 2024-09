Digelar Di JIExpo Kemayoran, CIEIE EPSE 2024 Resmi Dibuka

jpnn.com - Pameran China International E-Commerce Industry Expo dan Indonesia E-Commerce Product Sourcing Exhibition (CIEIE EPSE 2024) di JIEXPO Kemayoran, Hall A, Jakarta, resmi dibuka Kamis (19/9).

Adapun CIEIE EPSE 2024 berlangsung selama tiga hari, yakni mulai 19-21 September 2024 dan diorganisir oleh China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT).

Acara ini menampilkan lebih dari 1.000 merek terkemuka dari berbagai industri.

Adapun acara tersebut tak hanya sekadar tempat perusahaan menampilkan produk unggulan mereka, tetapi juga bertujuan mendorong pertumbuhan industri e-commerce di Asia Tenggara.

Selain pameran produk, acara ini juga menyuguhkan berbagai kegiatan menarik seperti fashion show dari brand internasional, seminar mengenai kebijakan impor Indonesia dan digital marketing, serta workshop, dan sesi networking bagi para pelaku industri untuk menjalin kerjasama bisnis baru.

Pendiri The Entrepreneurs Society, Klemens Rahardja mengatakan, acara ini merupakan kesempatan emas bagi pengusaha China untuk memperkenalkan produk dan teknologi mereka kepada wirausahawan Indonesia.

Di sisi lain, pengusaha Indonesia dapat membangun hubungan bisnis jangka panjang yang saling menguntungkan.

"Kami berharap acara ini bisa mempertemukan kami dengan komunitas bisnis internasional, terutama dari China. Selain itu, kami ingin memperkenalkan produk lokal Indonesia dan mendorong pertumbuhannya di pasar internasional," ujar Klemens.