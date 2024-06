Digital Asset Academy Memenangkan Penghargaan Asia Excellence Choice Award

jpnn.com, JAKARTA - Asia Award Media mengadakan 5.0 Award Trends 2024. Ajang penganugerahan penghargaan prestisius ini dihadiri para profesional, pemimpin bisnis, wirausahawan, aparatur negara, pejabat publik, tokoh masyarakat, pendiri dan pelopor industri di tingkat Asia.

Acara dibuka secara resmi dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lagu kebangsaan Majulah Singapura, lagu kebangsaan Malaysia "Negaraku"

Dalam acara ini Digital Asset Academy (DAC) lembaga edukasi aset digital pelopor platform tokenisasi aset properti PUTCOIN.IO menerima anugerah penghargaan Asia Excellence Choice Awards 2024.

DAC menjadi pemenang kategori "Asia Excellence for Most Trusted Digital Asset Education Institute Winner Choice 2024".

Pendiri Digital Asset Academy (DAC) Dr. Sulistya Putra menerima tropi Asia No. 1 Trusted Award Trends dan Piagam penghargaan Asia Excellence Choice Awards 2024 yang ditandatangani oleh GP Rajasa Pranadewa, S.M. selaku Vice Chairman .

Penghargaan itu diserahkan Patrick Maynard selaku Vice Chief Organizer Indonesia Award Magazine.

"Kami panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penghargaan dan pengakuan resmi bagi Digital Asset Academy sebagai lembaga edukasi aset digital paling terpercaya di tingkat Asia. Penghargaan ini kami persembahkan untuk Dewan Pengurus Harian DAC dan lebih dari 150.000 siswa keluarga besar Digital Asset Academy di seluruh Indonesia dan mancanegara," papar DR. Putra dalam pidato sambutan pemenang.

Pendiri DAC Dr. Putra hadir didampingi Dewan Pengurus Harian DAC, Gede Fedry Mahendranata pemenang DAC Best Consultant Award 2024, Lola Haryanti pemenang DAC Best Producer Award 2024, Frans Limbong pemenang DAC Best Leadership Award 2024, dan Jason Gultom Branch Manager Bandung pemenang Best Trainer Award 2024.